記事ポイント東京駅直結の新施設で、ゴールデンウィーク5日間にわたり多彩なお笑いライブを開催囲碁将棋×三四郎やナイツ・塙MCの対抗ライブなど、第4弾コンテンツも豪華通常券3,500円から、新しい八重洲のエンタメ空間を気軽に体感できる東京駅直結の新スポットで、ゴールデンウィークを笑いで満たす大型イベント「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」が開催されます。約200席のステージで1日5〜6公演が展開されるため、気にな