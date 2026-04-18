駅直結で笑いを浴びる連休！ ぴあ「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」

記事ポイント 東京駅直結の新施設で、ゴールデンウィーク5日間にわたり多彩なお笑いライブを開催囲碁将棋×三四郎やナイツ・塙MCの対抗ライブなど、第4弾コンテンツも豪華通常券3,500円から、新しい八重洲のエンタメ空間を気軽に体感できる 東京駅直結の新施設で、ゴールデンウィーク5日間にわたり多彩なお笑いライブを開催囲碁将棋×三四郎やナイツ・塙MCの対抗ライブなど、第4弾コンテンツも豪華通常券3,500円から、新しい八重洲のエンタメ空間を気軽に体感できる

東京駅直結の新スポットで、ゴールデンウィークを笑いで満たす大型イベント「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」が開催されます。

約200席のステージで1日5〜6公演が展開されるため、気になる芸人のライブをはしごしながら八重洲の新しい遊び方を楽しめるのが魅力です。

ぴあ「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」

イベント名：YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ開催日時：2026年5月2日(土)〜5月6日(水・祝)会場：TOFROM YAESU TOWER内 東京建物 ぴあ カンファレンス（TOFROMステージ／YAESUステージ）通常券：各公演3,500円1日通し券（DAY1、DAY3、DAY5共通）：20,000円1日通し券（DAY2のみ）：16,500円一般発売：4月18日18:00〜

会場は東京駅に直結しているため、買い物やおでかけの合間に立ち寄る週末レジャーとしても予定に組み込みたくなるロケーションです。

プレオープン特別企画として行われる今回のイベントは、八重洲に誕生する新しい劇場空間をいち早く体験できる、特別感のある5日間です。

注目の追加ラインアップ

第4弾コンテンツでは、話題のコント公演シリーズ「混頓」に関わったメンバーによる「混頓寄席vol.1」「混頓寄席vol.2」が加わり、ライブならではの熱量を味わえる公演がそろいます。

囲碁将棋と三四郎による組み合わせライブは、ネタだけでなく芸人同士のトークまで楽しめるため、お笑い好きには見逃せない時間になりそうです。

ナイツ・塙がMCを務める「漫才協会 vs 東京事務所」は、若手芸人の真剣勝負を間近で見守れる企画で、ゴールデンウィークの高揚感をさらに盛り上げてくれます。

さらに「ビビプロ寄席ライブ ぴあ特別編 漫才とコントのパレット」や「アングリークレイジーベイビー外伝」には、ザ・マミィ、からし蓮根、シンクロニシティらも登場し、幅広い笑いに出会えます。

新施設で味わう臨場感

所在地：東京都中央区八重洲一丁目6番1号 TOFROM YAESU TOWER開業：2026年5月1日よりプレオープン予定劇場最大収容人数：約800名カンファレンス大ホール最大収容人数：828名小ホール最大収容人数：140名

「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」は、東京駅前では珍しい本格的なエンタテインメント拠点として誕生し、観る楽しさと集う楽しさの両方をかなえてくれる施設です。

八重洲地下街を経由して東京駅とつながっているうえ、地下バスターミナルからもアクセスできるため、遠方からの来場でも移動の負担を抑えやすいのがうれしいところです。

ライブの前後に周辺で食事やショッピングも楽しめるので、1日のおでかけプランを華やかにしてくれる新定番スポットとして注目したくなります。

東京駅前の新しい劇場空間で、人気芸人たちの笑いを一気に浴びられる贅沢なイベントです。

公演ごとに出演者の個性が大きく変わるため、気分に合わせてライブを選ぶ楽しさも広がります。

アクセスの良さと話題性を兼ね備えた会場なので、連休のおでかけ先を探している人にもぴったりです。

ゴールデンウィークに足を運びたくなる「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」の紹介でした。

よくある質問

Q. YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあはいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年5月2日から5月6日までの5日間です。

ゴールデンウィーク後半にあたる日程なので、東京駅周辺のおでかけや買い物とあわせて予定を立てやすいイベントです。

Q. チケットはいくらですか？

A. 通常券は各公演一律3,500円です。

さらに1日通し券はDAY1、DAY3、DAY5が20,000円、DAY2のみ16,500円で、1日に複数公演をたっぷり楽しみたい人に向いています。

Q. 会場へのアクセスは便利ですか？

A. 会場はTOFROM YAESU TOWER内にあり、八重洲地下街を経由して東京駅に直結しています。

地下バスターミナルからもアクセスできるため、都内はもちろん遠方からでも訪れやすい立地です。

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