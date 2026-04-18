記事ポイントにじさんじライバー8名のビジュアルを使ったカードサプライ第4弾が登場カードスリーブ、デッキケース、大判ラバーマットの全3種類を展開2026年4月20日18時からオフィシャルストアで販売開始、発送は5月中旬以降予定にじさんじの誕生日グッズ＆ボイスのビジュアルを使った「カードサプライ vol.4」が登場します。推しライバーの世界観を手元で楽しめるアイテムがそろい、カードゲームの時間そのものが少し特別に変わり