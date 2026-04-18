記事ポイント にじさんじライバー8名のビジュアルを使ったカードサプライ第4弾が登場カードスリーブ、デッキケース、大判ラバーマットの全3種類を展開2026年4月20日18時からオフィシャルストアで販売開始、発送は5月中旬以降予定 にじさんじライバー8名のビジュアルを使ったカードサプライ第4弾が登場カードスリーブ、デッキケース、大判ラバーマットの全3種類を展開2026年4月20日18時からオフィシャルストアで販売開始、発送は5月中旬以降予定

にじさんじの誕生日グッズ＆ボイスのビジュアルを使った「カードサプライ vol.4」が登場します。

推しライバーの世界観を手元で楽しめるアイテムがそろい、カードゲームの時間そのものが少し特別に変わりそうです。

にじさんじ「カードサプライ vol.4」





販売開始日時：2026年4月20日(月)18時〜発送予定：2026年5月中旬以降販売サイト：にじさんじオフィシャルストア登場メンバー：静凛、健屋花那、ドーラ、西園チグサ、星川サラ、魔使マオ、夕陽リリ、夜見れな

今回の第4弾には、静凛さん、健屋花那さん、ドーラさん、西園チグサさん、星川サラさん、魔使マオさん、夕陽リリさん、夜見れなさんの8名が登場します。

誕生日グッズ＆ボイスの華やかなビジュアルがカードまわりのアイテムに落とし込まれ、デスクに置くだけでも推し活の満足感が高まります。

スリーブからマットまで同じシリーズでそろえれば、対戦やコレクションの時間に統一感が生まれるのも嬉しいポイントです。

カードスリーブ





価格：各1,400円(税込)種類：全8種、各64枚入りサイズ：約W67mm×H92mm素材：ポリプロピレン購入制限：1人1会計につき各5点まで

カードスリーブは64枚入りなので、実際にデッキへ使いたい人にもコレクションとして保管したい人にも手に取りやすい内容です。

1,400円で推しのビジュアルを毎回のプレイで楽しめるため、カードを手に取るたび気分が上がるアイテムになりそうです。

デッキケース





価格：各3,500円(税込)種類：全8種サイズ：約W80mm×H105mm×D87mm素材：合皮(PVC)、ポリエステル購入制限：1人1会計につき各5点まで

デッキケースは合皮素材ならではの上品な印象があり、持ち運ぶたびに特別感を味わえます。

大切なカードをまとめて収納しながら、バッグから取り出した瞬間に推しの存在感をしっかり感じられるのが魅力です。

大判ラバーマット





価格：各3,200円(税込)種類：全8種サイズ：約W600mm×H300mm素材：ポリエステル、ラバー購入制限：1人1会計につき各5点まで

幅600mmの大判ラバーマットは、カードを広げたときにビジュアルの魅力をしっかり楽しめるサイズ感です。

デスクマットとしても映えるため、ゲームの時間だけでなく日常の作業スペースまで推し仕様に変えられます。

発送は2026年5月中旬以降を予定しているので、届くまでの待ち時間もコレクションの楽しみのひとつになりそうです。

にじさんじファンはもちろん、カードまわりのアイテムをまとめてそろえたい人にとっても見逃せない新作です。

推しのビジュアルと一緒に過ごすカード時間を彩る、にじさんじ「カードサプライ vol.4」の紹介でした。

よくある質問

Q. にじさんじ「カードサプライ vol.4」はいつから購入できますか？

A. 2026年4月20日(月)18時から、にじさんじオフィシャルストアで販売が始まります。

人気メンバーをそろえたシリーズなので、気になるアイテムは早めにチェックしておくと安心です。

Q. どんなアイテムがラインナップされていますか？

A. ラインナップはカードスリーブ、デッキケース、大判ラバーマットの3種類です。

プレイ用にもコレクション用にも選びやすく、同じビジュアルでそろえる楽しさも味わえます。

Q. 商品はいつごろ届く予定ですか？

A. 発送は2026年5月中旬以降を予定しています。

複数商品を一緒に注文した場合は、すべての商品がそろってからの発送となるため、少し余裕を持って待つのがおすすめです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 推し活が華やぐ新作！ にじさんじ「カードサプライ vol.4」 appeared first on Dtimes.