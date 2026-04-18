記事ポイント満月の物語を映した「uka Moon study 2/May」が登場。予約は4月17日から5月1日まで、価格は2,750円です。限定スターターセットは、爪先から手元まで満月気分で整う特別感です。満月のリズムに寄り添うネイルカラーとして、「uka Moon study 2/May」の先行予約がスタートします。蠍座のフラワームーンから着想を得た1本は、忙しい毎日の中でも手元を見るたびに気分を上向かせてくれそうです。 uka「uka Moon study