満月気分をまとう春ネイル！ uka「uka Moon study 2/May」

記事ポイント 満月の物語を映した「uka Moon study 2/May」が登場。予約は4月17日から5月1日まで、価格は2,750円です。限定スターターセットは、爪先から手元まで満月気分で整う特別感です。 満月の物語を映した「uka Moon study 2/May」が登場。予約は4月17日から5月1日まで、価格は2,750円です。限定スターターセットは、爪先から手元まで満月気分で整う特別感です。

満月のリズムに寄り添うネイルカラーとして、「uka Moon study 2/May」の先行予約がスタートします。

蠍座のフラワームーンから着想を得た1本は、忙しい毎日の中でも手元を見るたびに気分を上向かせてくれそうです。

uka「uka Moon study 2/May」





商品名：uka Moon study 2/May予約期間：4月17日〜5月1日発売日：5月2日価格：2,750円（税込）容量：10mL予約対象：公式オンラインストアukakau、uka各店舗

2022年に新月のリズムから始まったmoon studyが、2026年は満月のエネルギーを映したカラーとして展開されます。

5月2日の満月である蠍座のフラワームーンをテーマにした色味は、指先にそっとドラマを宿したい日にぴったりです。

ネイルを塗るたびに月の名前や星座の意味まで思い浮かぶので、ただ色を楽しむだけでは終わらないのも魅力です。

限定セット





商品名：フルムーンスターターセット価格：19,800円（税込）予約期間：4月17日〜5月1日予約受付：公式オンラインストアukakau限定内容：ネイルカラー、トップコート、ベースコート、ハンドミスト、ネイルセラム、ネイルオイル、リムーバー、ハンドバーム、メッシュ巾着バッグ、ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー

フルムーンスターターセットは、ネイルカラーを楽しむだけでなく、爪を育てる時間まで丸ごと始められる贅沢な内容です。

トップコートやベースコートに加え、爪用美容液やネイルオイル、ハンドバームまでそろうので、乾燥やダメージが気になる季節の集中ケアにも心強い存在です。

ラベンダーとバニラが香る「uka nail oil 24:45」は、夜のセルフケア時間を少し特別に変えてくれます。

メッシュ巾着バッグ付きなので、旅行やサウナ、ジムへそのまま持ち出せる気軽さもうれしいポイントです。

満月のサイクルに合わせて手元をいたわる習慣は、慌ただしい毎日でも自分を丁寧に扱うきっかけになってくれそうです。

蠍座のフラワームーンを映したカラーを楽しみながら、ネイルケアまで一緒に始めたい人は早めにチェックしたくなるラインアップです。

数量限定セットは特別感も高く、いつものお手入れを少し格上げしたい人へのギフトにも似合います。

uka「uka Moon study 2/May」の紹介でした。

よくある質問

Q. uka Moon study 2/Mayはどこで予約できますか？

A. 公式オンラインストアukakauのほか、uka 東京ミッドタウン 六本木や広尾店など全国のuka各店舗で予約できます。

なお、フルムーンスターターセットは公式オンラインストア限定です。

Q. フルムーンスターターセットの魅力は何ですか？

A. ネイルカラー1本だけでなく、トップコートやベースコート、爪用美容液、ハンドバームまで入っているので、色を楽しみながら爪と手元のケアを一式で始められることです。

Q. uka Moon study 2/Mayはどんな人に向いていますか？

A. ネイルカラーを楽しみながら自爪もいたわりたい人や、忙しい中でも手元のセルフケア時間を大切にしたい人に向いています。

満月をテーマにした世界観が好きな人にもぴったりです。

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