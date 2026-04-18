現代は「成長意欲」が強く求められる時代だ。目標を掲げ、挑戦し続けることが良しとされる一方で、それに疲れてしまう人も少なくない。常に前に進み続けなければならないプレッシャーは、見えない重荷にもなる。一方、真逆のスタンスで、卒寿を超えてなお現役で活躍する人もいる。92歳にして薬局に立ち続ける薬剤師・星盛次さんも、その一人だ。「特別なことは、何もしていないですよ」穏やかに語る言葉は、拍子抜けするほどシンプ