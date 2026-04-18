92歳でも「週4で働く」現役薬剤師の“自然体”な生き方。日常生活も食事も「特別なことは何もしていない」
現代は「成長意欲」が強く求められる時代だ。目標を掲げ、挑戦し続けることが良しとされる一方で、それに疲れてしまう人も少なくない。常に前に進み続けなければならないプレッシャーは、見えない重荷にもなる。
一方、真逆のスタンスで、卒寿を超えてなお現役で活躍する人もいる。92歳にして薬局に立ち続ける薬剤師・星盛次さんも、その一人だ。
「特別なことは、何もしていないですよ」
穏やかに語る言葉は、拍子抜けするほどシンプルだ。しかし、「特別なことはない」という一言の奥にこそ、息苦しさを感じる現代を生き抜くヒントが潜んでいる。
◆日本の国際連盟脱退、ヒトラー政権誕生の年に生まれた
星さんは1933（昭和8）年、宮城県で農家の次男として生まれた。日本が国際連盟を脱退し、ドイツではヒトラーが政権を握った年だ。同年生まれには黒柳徹子、高木ブー、草笛光子らがいる。やがて世界は戦争へと突入し、日本は敗戦。星さんが中学に進む頃、日本は民主国家として再出発した。
薬剤師を志したきっかけは、農業高校時代に近所の先輩から「薬剤師なら確実に就職できる」と勧められたことだった。東北薬科大学（現・東北医科薬科大学）に進学し資格を取得。卒業後は地元の病院に勤務した。
「戦後の就職難の時代でしたからね。それで進路を変えただけです」
時代の流れに身を委ねながらも、決して受け身ではない。やがて薬局長として多くのスタッフを束ねる立場も任された。
「夜、自宅で食事をしていても救急車の音が聞こえれば、『急患だ。電話が来るな』と分かる。呼び出されて、そのまま翌々日の朝まで働くこともあった。でも、つらいと思ったことは一度もない。それが仕事だからね」
現代の感覚ではハードな働き方だが、与えられた役割を淡々と全うする姿勢がうかがえる。
病院退職後は医薬品卸売企業に勤務。その後、星さんと同じ薬剤師の道に進んだ娘の利佳さんが1998（平成10）年に「有限会社メディカ ほし薬局」を開業すると、星さんも仕事を手伝うようになった。現在はほし薬局新庄鉄砲町店で週4回、午前中に勤務している。
◆いまだに大盛りのラーメンを食べることも
90歳を超えてなお週4日働いているが、日常は意外なほど普通だ。「朝に軽くストレッチとエアロバイクをするくらい。あとは、たまにゴルフをする程度」と語る。
「もともと体は強くない。動かさないとどこか痛くなるから、少しやるだけです」
食生活も自然体だ。特別なサプリメントや食事制限もしていない。50年以上通う地元のラーメン店・一茶庵に今も足を運び、「大盛りを食べることもありますよ」と笑う。体調に応じて量を調整するだけで、無理はしない。
かつては毎日酒を飲んでいたが、約30年前、持病のぜんそくへの影響を感じてきっぱりやめた。「やめたくはなかったけど、体のためにね」。同時期にタバコも断った。「タバコは何一つプラスがないからさ」。必要な場面では迷わず舵を切る。このバランス感覚は見逃せない。
◆今でも「新しい薬に興味がある」
感染症への向き合い方も印象的だ。これまでインフルエンザや新型コロナに罹患したことはなく、パンデミック期も現場に立ち続けた。
「マスクはしていましたが、怖いと思ったことは一度もないですね」
対策は怠らない。しかし、過度に恐れない。「自分にできることをやるだけ」という姿勢は一貫している。
そして今も学びは続く。新薬、特に抗がん剤への関心は尽きない。「新しい薬には興味があります」と語る。その動機は、仕事というよりも自然な好奇心だ。
長く現役でいる秘訣や現役世代へのアドバイスを求めても「それぞれが自分で考えること」と控えめに答える。今後の目標も聞いてみた。
「特別な目標はないです。健康で動けるうちはやる。それだけです」
世界最高齢の現役薬剤師を目指すわけではない。ただ、自分にできることを続ける。その積み重ねが「現役92歳」という現在につながっている。何かを成し遂げようと力むのではなく、流れの中で最善を尽くす。その姿は、中国の古典『老子』が説く「無為自然」を体現しているかのようだ。星さんの生きざまは、現代の複雑な生き方や働き方に大きな示唆を与えてくれるはずだ。
＜取材・文／中野 龍＞
【中野 龍】
1980年東京生まれ。毎日新聞「キャンパる」学生記者、化学工業日報記者などを経てフリーランス。通信社で俳優インタビューを担当するほか、ウェブメディア、週刊誌等に寄稿
一方、真逆のスタンスで、卒寿を超えてなお現役で活躍する人もいる。92歳にして薬局に立ち続ける薬剤師・星盛次さんも、その一人だ。
「特別なことは、何もしていないですよ」
◆日本の国際連盟脱退、ヒトラー政権誕生の年に生まれた
星さんは1933（昭和8）年、宮城県で農家の次男として生まれた。日本が国際連盟を脱退し、ドイツではヒトラーが政権を握った年だ。同年生まれには黒柳徹子、高木ブー、草笛光子らがいる。やがて世界は戦争へと突入し、日本は敗戦。星さんが中学に進む頃、日本は民主国家として再出発した。
薬剤師を志したきっかけは、農業高校時代に近所の先輩から「薬剤師なら確実に就職できる」と勧められたことだった。東北薬科大学（現・東北医科薬科大学）に進学し資格を取得。卒業後は地元の病院に勤務した。
「戦後の就職難の時代でしたからね。それで進路を変えただけです」
時代の流れに身を委ねながらも、決して受け身ではない。やがて薬局長として多くのスタッフを束ねる立場も任された。
「夜、自宅で食事をしていても救急車の音が聞こえれば、『急患だ。電話が来るな』と分かる。呼び出されて、そのまま翌々日の朝まで働くこともあった。でも、つらいと思ったことは一度もない。それが仕事だからね」
現代の感覚ではハードな働き方だが、与えられた役割を淡々と全うする姿勢がうかがえる。
病院退職後は医薬品卸売企業に勤務。その後、星さんと同じ薬剤師の道に進んだ娘の利佳さんが1998（平成10）年に「有限会社メディカ ほし薬局」を開業すると、星さんも仕事を手伝うようになった。現在はほし薬局新庄鉄砲町店で週4回、午前中に勤務している。
◆いまだに大盛りのラーメンを食べることも
90歳を超えてなお週4日働いているが、日常は意外なほど普通だ。「朝に軽くストレッチとエアロバイクをするくらい。あとは、たまにゴルフをする程度」と語る。
「もともと体は強くない。動かさないとどこか痛くなるから、少しやるだけです」
食生活も自然体だ。特別なサプリメントや食事制限もしていない。50年以上通う地元のラーメン店・一茶庵に今も足を運び、「大盛りを食べることもありますよ」と笑う。体調に応じて量を調整するだけで、無理はしない。
かつては毎日酒を飲んでいたが、約30年前、持病のぜんそくへの影響を感じてきっぱりやめた。「やめたくはなかったけど、体のためにね」。同時期にタバコも断った。「タバコは何一つプラスがないからさ」。必要な場面では迷わず舵を切る。このバランス感覚は見逃せない。
◆今でも「新しい薬に興味がある」
感染症への向き合い方も印象的だ。これまでインフルエンザや新型コロナに罹患したことはなく、パンデミック期も現場に立ち続けた。
「マスクはしていましたが、怖いと思ったことは一度もないですね」
対策は怠らない。しかし、過度に恐れない。「自分にできることをやるだけ」という姿勢は一貫している。
そして今も学びは続く。新薬、特に抗がん剤への関心は尽きない。「新しい薬には興味があります」と語る。その動機は、仕事というよりも自然な好奇心だ。
長く現役でいる秘訣や現役世代へのアドバイスを求めても「それぞれが自分で考えること」と控えめに答える。今後の目標も聞いてみた。
「特別な目標はないです。健康で動けるうちはやる。それだけです」
世界最高齢の現役薬剤師を目指すわけではない。ただ、自分にできることを続ける。その積み重ねが「現役92歳」という現在につながっている。何かを成し遂げようと力むのではなく、流れの中で最善を尽くす。その姿は、中国の古典『老子』が説く「無為自然」を体現しているかのようだ。星さんの生きざまは、現代の複雑な生き方や働き方に大きな示唆を与えてくれるはずだ。
＜取材・文／中野 龍＞
【中野 龍】
1980年東京生まれ。毎日新聞「キャンパる」学生記者、化学工業日報記者などを経てフリーランス。通信社で俳優インタビューを担当するほか、ウェブメディア、週刊誌等に寄稿