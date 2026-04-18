良質な睡眠は、いまや希少な健康資源になりつつある。いびきや睡眠時無呼吸症候群に悩み、CPAPやマウスピースを手放せない人も多い。しかし、理学療法士として独自の身体調整術を展開する山内義弘氏は、市販の絆創膏一枚でその苦しみから抜け出す道を提唱。著書『絆創膏を貼るだけ整体』は10万部を超えるベストセラーとなった。また、「糖質から脂質へのシフトチェンジ」を説き、『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）が