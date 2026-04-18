住宅価格の上昇や月々の返済負担を抑えたいという理由から、50年ローンを検討する方が増えています。特に若いうちに住宅を購入する場合、「長く借りて無理なく返す」という考え方は一見合理的にも思えます。しかし、76歳まで続くローンには不安を感じるのも自然なことです。 本記事では、50年ローンの現実性やリスク、検討する際のポイントについて解説します。 50年ローンは実際に存在す