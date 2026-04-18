現在26歳で住宅ローン50年を検討中です。76歳までローンを組むのは無謀でしょうか。非現実的ですか？

50年ローンは実際に存在するのか

近年、一部の金融機関では最長50年の住宅ローン商品が登場しています。特に若年層向けに提供されているケースが多く、完済時年齢の上限内であれば利用可能です。

26歳であれば年齢的には条件を満たしやすく、審査の対象としては珍しいものではありません。そのため、制度としては決して非現実的なものではないと言えます。

SBIエステートファイナンス株式会社が実施したアンケートによると、50代で住宅ローンを払い終えた人は6割超という結果もでています。



月々の返済は抑えられるが総支払額は増える

返済期間を長くする最大のメリットは、月々の返済額を抑えられる点です。これにより、生活に余裕を持たせたり、より高い物件を選べたりする可能性があります。

一方で、返済期間が長くなるほど利息の負担は大きくなり、最終的な総支払額は増加します。同じ借入額でも、35年ローンと比較すると数百万円以上の差が出ることも珍しくありません。



76歳までの返済が現実的かどうか

問題となるのは「76歳まで本当に返済を続けるのか」という点です。多くの人は定年退職を迎える60代以降で収入が大きく減少します。その状態でローン返済が続くと、家計への負担は一気に重くなります。

そのため、実際には「途中で繰上返済をして期間を短縮する」ことを前提に考えるケースが多くなっています。最初から76歳まで払い続ける前提ではなく、柔軟に見直すことが重要です。



将来の不確実性というリスク

50年という長期間では、ライフスタイルや収入環境が大きく変わる可能性があります。転職、結婚、子育て、病気など、さまざまな要因が家計に影響を与えます。

こうした不確実性を考えると、長期ローンはリスクを伴う選択でもあります。余裕のない返済計画にしてしまうと、将来的に身動きが取れなくなる可能性があります。



向いている人の特徴

50年ローンはすべての人に向いているわけではありません。比較的安定した収入が見込める人や、計画的に繰上返済を行える人には選択肢となり得ます。

また、若いうちに住宅を確保しつつ、当面の生活負担を軽くしたいという考え方には合っています。ただし、その場合でも長期的な資金計画は必須です。



無謀にしないための考え方

50年ローンを「無謀」にしないためには、いくつかのポイントがあります。まず、返済額に余裕を持たせることです。ギリギリの返済計画は避けるべきです。

次に、繰上返済の余力を残しておくことも重要です。ボーナスや余剰資金を活用して、早期に元本を減らしていくことでリスクを抑えられます。

さらに、老後にローンを残さないことを一つの目標として設定しておくと、計画が立てやすくなります。



まとめ

26歳で50年の住宅ローンを組むこと自体は制度上可能であり、必ずしも非現実的ではありません。しかし、76歳まで返済が続くという点には大きなリスクが伴います。重要なのは、長期ローンを前提としつつも、途中での見直しや繰上返済を視野に入れた現実的な計画を立てることです。無理のない範囲で活用すれば、有効な選択肢にもなり得ます。



出典

SBIエステートファイナンス株式会社 団塊の世代111人に聞いた住宅事情。50代で住宅ローンを払い終えた人は6割超！ それでも老後資金は6割超が不十分!?～SBIエステートファイナンスが団塊の世代に対してアンケート調査を実施～

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー