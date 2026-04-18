漁業資源の管理について話し合う国際会議は、2026年のサンマの漁獲枠を前の年と比べて5％削減することで合意しました。【映像】水産庁資源管理部 福田工審議官による会見水産庁資源管理部 福田工審議官「EEZと公海を合わせたサンマの分布域全体の年間漁獲量も5％削減になりまして、全体で19万2375トンの数量以内で管理していくことが合意されております」大阪市で行われていた北太平洋漁業委員会の第10回会合には、日本や中国