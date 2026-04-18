歌手で、ボーカル＆ダンスグループ「SPEED」メンバーの島袋寛子さん（42）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」島袋さんは、「４月７日42歳になりました」といい、「Happy Birthday」という文字とリボンの飾りをバックに、「42」の形のバルーンを抱いたショットを含む2枚の写真を投稿した。「たくさんのお祝いメッセージありがとうござ