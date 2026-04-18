歌手で、ボーカル＆ダンスグループ「SPEED」メンバーの島袋寛子さん（42）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」

島袋さんは、「４月７日42歳になりました」といい、「Happy Birthday」という文字とリボンの飾りをバックに、「42」の形のバルーンを抱いたショットを含む2枚の写真を投稿した。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます」とつづった。

つづけて、「出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます」とし、「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」と感謝の言葉を寄せた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤いジャケットを着用。頭の上に白い縁のサングラスを乗せている。2枚目の写真では、ケーキを手にアップショットを披露した。

この投稿には、「おめでとうございます」「毎年若返ってる気が」「可愛すぎるよー」「とってもとってもキレイで可愛いです」「かっこかわいい」「めっちゃ綺麗」といったコメントが寄せられていた。