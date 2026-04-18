ランキング番組『プロフェッショナルランキング』（TBS）が4月20日22時より放送。スタジオパネラーにハライチ、ゆうちゃみ、横澤夏子が出演する。 （関連：【写真あり】中島健人、坂上忍らもコメント“衝撃のデビューランキング”発表！） レギュラー放送3回目となる今回は、作詞家／作曲家や、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるあらゆるプロ149人がアンケートに回答。プロの目線で