ランキング番組『プロフェッショナルランキング』（TBS）が4月20日22時より放送。スタジオパネラーにハライチ、ゆうちゃみ、横澤夏子が出演する。

（関連：【写真あり】中島健人、坂上忍らもコメント “衝撃のデビューランキング”発表！）

レギュラー放送3回目となる今回は、作詞家／作曲家や、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるあらゆるプロ149人がアンケートに回答。プロの目線で選んだ“衝撃のデビューランキング”BEST20をオンエアする。

番組では、2025年に衝撃デビューを飾り紅白出場も成し遂げたHANA、当時17歳という若さで音楽シーンに衝撃を与えたAdo、路上ライブから人気に火がつきヒットを遂げたゆずのほか、Official髭男dism、ポルノグラフィティ、YOASOBI、PUFFYなど、音楽シーンを揺るがす衝撃デビューを飾ったアーティストたちがランクイン。また、ランクインしたアーティストたちに“ガチ投票”を行った音楽のプロたちが“衝撃を受けたポイント”も紹介される。

坂上忍 コメント

（自身のデビューを振り返って）僕は3歳で子役デビューをしているので全く記憶にないのですが、ある意味“衝撃デビュー”だったかもしれません！（笑）今回も「プロが選んだランキング」ということで全く予想がつかない結果でした！ぜひご覧ください！

中島健人 コメント

同じ事務所の先輩たちもランキングに入っていましたが、見ていてデビュー時に奇天烈なことをやっている先輩が多いなと思いました。（自身のデビューを振り返って）僕もバラを持って“衝撃のデビュー”を飾っているので、次回はランキングの59位ぐらいに入ってほしいです（笑）。

（文＝リアルサウンド編集部）