高齢化が急速に進む日本。しかも地方に住むお年寄りは一人暮らしだったり、跡継ぎがいなかったりすることが多い。高齢化と人手不足による変化は、食品をつくる第一次産業にも、食品を購入する消費者側にも、大きな影響をもたらし始めている。※本稿は、明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授の白鳥和生『なぜ野菜売り場は入り口にあるのかスーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したもの