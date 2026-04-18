高齢化が急速に進む日本。しかも地方に住むお年寄りは一人暮らしだったり、跡継ぎがいなかったりすることが多い。高齢化と人手不足による変化は、食品をつくる第一次産業にも、食品を購入する消費者側にも、大きな影響をもたらし始めている。※本稿は、明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科専任教授の白鳥和生『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。

メーカーや生産者の廃業が

店頭の品揃えにも影響

【生活者の声】

好きだった油揚げや厚揚げが売り場に並ばなくなってしまいました。聞けばメーカーの社長が高齢で廃業してしまったそうです。地元の野菜を納品に来る農家もお年寄りが多いので、将来が心配です……（50代・主婦）

店内をざっと見渡しただけでは気づきにくいかもしれないが、目を凝らすと品揃えにも変化が見えてくる。

農業や漁業を営む第1次産業の従事者が高齢化や後継者不足で廃業し、農産物や畜産物、魚介類などの生鮮食品の種類や量が減ってきている。日ごろから農業に携わる「基幹的農業従事者」は約111万人に過ぎず、その平均年齢は69.2歳（2024年）。70歳以上の層が半数を超え、65歳以上が全体の8割以上を占める。

さらに今後10年、20年先を担う59歳以下の層は年代が下がるほど少なくなり、JA全中の推計では2050年には36万人まで減るという予測もある。

2024年の新規就農者は、前年比2260人減の4万1200人となり、4年連続で減少した。そのうち49歳以下は1万4980人と前年を下回り、2015年と比べると約8000人も少ない。

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