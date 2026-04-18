不採算で閉店していた千葉県野田市役所内の食堂が、生徒たちの手で再開する。調理師などを育てる市内の野田鎌田学園高等専修学校の生徒たちが、調理から接客まで行う「のだかまキッチン」として、５月１２日にオープンする。地産地消のメニューが楽しめるという。市役所食堂は市庁舎最上階の８階で民間業者により運営されていたが、不採算で２０１６年に閉店した。一方、市内を一望できる眺望のよさに加え、市職員の福利厚生面