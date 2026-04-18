◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースは１７日（日本時間１８日午前９時４０分開始予定）から、敵地でロッキーズとの４連戦を予定している。初戦はロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、日本人対決にも注目が集まる。試合開始５時間前には猛吹雪で球場が銀世界となっていたが、