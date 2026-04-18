◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースは１７日（日本時間１８日午前９時４０分開始予定）から、敵地でロッキーズとの４連戦を予定している。初戦はロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、日本人対決にも注目が集まる。

試合開始５時間前には猛吹雪で球場が銀世界となっていたが、同３時間前に雪が降り止むと、阪神園芸ならぬ“コロラド園芸”と言わんばかりの手際の良さで雪を除雪。内野に張られていたシートが綺麗にはがされると球場からは歓声が起こった。試合開始１時間前にはほんとどの雪が取り払われている。

試合が行われるデンバーはこの日、大雪。予報では最低気温は０度と極寒に加え、強風も重なっている。クアーズフィールドでは試合開始５時間前時点ですでに一面の雪景色となり、パヘスらナインに加え、スタッフ達も続々と記念撮影が始まっていた。さらにプライアー投手コーチも現れると、スタッフたちと雪合戦を実施。また、佐々木朗希もグラウンドに姿を現すと、雪景色をスマートフォンで撮影していた。試合開始３時間半前時点では雪は降りやみ、段階的に除雪が行われていた。