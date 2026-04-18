ドジャースのカイル・タッカー外野手が１７日（日本時間１８日）、第１子の誕生を妻のサマンサさんと一緒に発表した。タッカーは「私たちに新しく加わった」と第１子を紹介。妻のサマンサさんが抱っこし、タッカーは隣で優しい笑みを浮かべている。パパになった記念ショットも公開し、ファンからは祝福の声が相次いだ。タッカーは昨オフ、４年総額２億４０００万ドル（約３７９億２０００万円）でドジャースに加入。開幕から