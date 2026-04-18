勢いで土地を契約してしまい、その時点で住宅ローンが4300万円という状況になると、「このまま家を建てて大丈夫なのか」と不安になる方も多いでしょう。特に年収900万円という条件の中で、建物にどれくらいの予算をかけるべきかは非常に重要なポイントです。 本記事では、無理のない資金計画の考え方と、建物予算の目安について分かりやすく解説します。 まず確認したい返済負担のバランス 住宅計画で最も