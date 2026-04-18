勢いで土地契約→ローン4300万円です。年収900万で建物を建てるなら、いくらが妥当でしょうか？

写真拡大 (全2枚)

勢いで土地を契約してしまい、その時点で住宅ローンが4300万円という状況になると、「このまま家を建てて大丈夫なのか」と不安になる方も多いでしょう。特に年収900万円という条件の中で、建物にどれくらいの予算をかけるべきかは非常に重要なポイントです。   本記事では、無理のない資金計画の考え方と、建物予算の目安について分かりやすく解説します。

まず確認したい返済負担のバランス

住宅計画で最も重要なのは「毎月の返済が無理なく続けられるか」です。一般的に住宅ローンの返済負担率は年収の20～25％以内が安心ラインとされています。
年収900万円の場合、年間返済額の目安は約180万円から225万円です。月額にすると15万円から19万円程度になります。この範囲に収まるかどうかが一つの基準になります。
株式会社りそなホールディングスが実施したアンケートによると、年収700万円～1000万円未満の人が初めて購入した住宅の物件価格は、3000万円～4000万円以下が最も多い結果となっています。
 

すでに土地で4300万円の借入がある影響

すでに土地取得で4300万円の借入がある場合、その時点で返済余力の多くを使っている可能性があります。金利や返済期間にもよりますが、仮に35年ローンであれば、月々の返済はおおよそ11万円から13万円前後になるケースが一般的です。
この時点で、返済可能な上限にかなり近づいている可能性があり、建物にかけられる予算は慎重に判断する必要があります。
 

建物にかけられる現実的な予算

年収900万円で土地に4300万円をかけている場合、建物に充てられるローンは1000万円から2000万円程度に抑えるのが現実的なラインといえます。
もちろん、頭金を多く用意できる場合や共働きで収入が安定している場合は、もう少し余裕が出ることもあります。ただし、無理に予算を上げると、将来的な生活費や教育費に影響が出る可能性があります。
 

見落としがちな諸費用にも注意

住宅購入では、土地や建物の費用だけでなく、さまざまな諸費用が発生します。登記費用、火災保険、外構工事、家具家電など、トータルで数百万円単位になることも珍しくありません。
これらを含めて資金計画を立てないと、想定以上の出費に苦しむことになります。建物予算を考える際は、これらの費用も含めて検討することが大切です。
 

無理のない計画にするための考え方

重要なのは「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」です。将来的なライフイベント、例えば子どもの教育費や車の買い替え、老後資金なども考慮する必要があります。
また、ボーナス返済に頼りすぎる計画はリスクが高いため、毎月の返済だけで成立するプランを意識することが望ましいです。
 

まとめ

土地で4300万円のローンを組んでいる場合、年収900万円でも建物にかけられる予算は限られてきます。目安としては1000万円から2000万円程度に抑えるのが現実的であり、無理のない返済計画を優先することが重要です。勢いで進めてしまった場合でも、一度立ち止まって全体のバランスを見直すことが、後悔しない家づくりにつながります。
 

出典

株式会社りそなホールディングス　購入検討時や購入後に関するアンケート調査
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー