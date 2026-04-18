勢いで土地契約→ローン4300万円です。年収900万で建物を建てるなら、いくらが妥当でしょうか？

まず確認したい返済負担のバランス

住宅計画で最も重要なのは「毎月の返済が無理なく続けられるか」です。一般的に住宅ローンの返済負担率は年収の20～25％以内が安心ラインとされています。

年収900万円の場合、年間返済額の目安は約180万円から225万円です。月額にすると15万円から19万円程度になります。この範囲に収まるかどうかが一つの基準になります。

株式会社りそなホールディングスが実施したアンケートによると、年収700万円～1000万円未満の人が初めて購入した住宅の物件価格は、3000万円～4000万円以下が最も多い結果となっています。



すでに土地で4300万円の借入がある影響

すでに土地取得で4300万円の借入がある場合、その時点で返済余力の多くを使っている可能性があります。金利や返済期間にもよりますが、仮に35年ローンであれば、月々の返済はおおよそ11万円から13万円前後になるケースが一般的です。

この時点で、返済可能な上限にかなり近づいている可能性があり、建物にかけられる予算は慎重に判断する必要があります。



建物にかけられる現実的な予算

年収900万円で土地に4300万円をかけている場合、建物に充てられるローンは1000万円から2000万円程度に抑えるのが現実的なラインといえます。

もちろん、頭金を多く用意できる場合や共働きで収入が安定している場合は、もう少し余裕が出ることもあります。ただし、無理に予算を上げると、将来的な生活費や教育費に影響が出る可能性があります。



見落としがちな諸費用にも注意

住宅購入では、土地や建物の費用だけでなく、さまざまな諸費用が発生します。登記費用、火災保険、外構工事、家具家電など、トータルで数百万円単位になることも珍しくありません。

これらを含めて資金計画を立てないと、想定以上の出費に苦しむことになります。建物予算を考える際は、これらの費用も含めて検討することが大切です。



無理のない計画にするための考え方

重要なのは「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」です。将来的なライフイベント、例えば子どもの教育費や車の買い替え、老後資金なども考慮する必要があります。

また、ボーナス返済に頼りすぎる計画はリスクが高いため、毎月の返済だけで成立するプランを意識することが望ましいです。



まとめ

土地で4300万円のローンを組んでいる場合、年収900万円でも建物にかけられる予算は限られてきます。目安としては1000万円から2000万円程度に抑えるのが現実的であり、無理のない返済計画を優先することが重要です。勢いで進めてしまった場合でも、一度立ち止まって全体のバランスを見直すことが、後悔しない家づくりにつながります。



出典

株式会社りそなホールディングス 購入検討時や購入後に関するアンケート調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー