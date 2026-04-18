世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーとスタッフなしの空間での“ガチトーク”を展開した。ドジャース・大谷翔平投手の大ファンのＶは昨年８月２５日のドジャース戦で始球式を務め、大谷ともベンチでハグをかわした一幕を回顧。「Ｏｈｔａｎｉ、好きです」と