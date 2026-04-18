SDGsが掲げられ、環境保全への意識が高まっている昨今。水産学の専門家である筆者は、地球温暖化対策のためには「肉よりも魚を食べよう」と推奨している。海水温上昇によって変容した日本の水産資源環境を解説する。※本稿は、水産学者の佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。「牛のゲップ」が地球温暖化の原因に!?本記事を執筆し始めたのは2024年夏ですが、これまでになく暑い日が長く