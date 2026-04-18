2002年日韓ワールドカップで活躍した元サッカー韓国代表の安貞桓（アン・ジョンファン）が、イタリアのマフィアから“殺害予告”を受けた過去を韓国のバラエティ番組で告白した。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOTアン・ジョンファンは韓国で4月15日に放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演し、MCのユ・ジェソクとトークを繰り広げた。日本の清水エスパルスや横浜F・マリ