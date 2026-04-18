50代・60代・70代以上で働きたいのに採用されない人には、ある共通点があった。実は、履歴書に書いた内容が「逆効果」になっている可能性が高い。中高年の求人・応募事情に詳しい専門家が、意外なシニア転職の“NG”を解説する。（シニアジョブ代表取締役中島康恵）その履歴書の内容、逆効果かも？仕事の能力はもちろん、体力もまだまだ若者に負けない自負がある。シニアのスポーツ大会では全国で上位に入った。年金も運用資産