50代・60代・70代以上で働きたいのに採用されない人には、ある共通点があった。実は、履歴書に書いた内容が「逆効果」になっている可能性が高い。中高年の求人・応募事情に詳しい専門家が、意外なシニア転職の“NG”を解説する。（シニアジョブ代表取締役 中島康恵）

その履歴書の内容、逆効果かも？

仕事の能力はもちろん、体力もまだまだ若者に負けない自負がある。シニアのスポーツ大会では全国で上位に入った。年金も運用資産もあるので、希望給与は「かなり下げた」つもり――。

こういうタイプの50代・60代・70代以上の人が、転職や再就職で苦戦している。「なぜ不採用なのか分からない……！」と嘆く人も多い。

近年は、高齢になっても働く人が増えているというニュースを一度は見聞きした読者は多いだろう。実際、筆者が運営するシニア向け求人サイトの掲載数は、ここ数年で急速に増えている。一方で、シニア転職の「難易度」はあまり変わらず、弊社でシニアを支援する際も多いときには数百社の企業に提案し、ようやく内定を得られるケースもある。

働きたいシニアを支援していて気付いたことがある。求職者自身が、知らず知らずのうちにNGな行動をしている可能性があるのだ。

実は、一般的な感覚では転職・再就職に有効そうなことを良かれて思って実践しても、ことシニアの場合は逆効果となるパターンがある。では、一体どんなことをすると、シニア転職で逆効果となるのか。

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