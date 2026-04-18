2026年夏公開予定の映画「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」の予告編で、主人公のスパイダーマンことピーター・パーカーが折りたたみ式のスマートフォンを使っている様子が映し出されました。このスマートフォンがSamsungの折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Flip」シリーズに見えたということから、「ソニー・ピクチャーズ提供の映画でSamsungのスマートフォンを使うのか」とネット上で話題になりました。In Spider Ma