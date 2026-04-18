「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」でスパイダーマンがXperiaを捨ててGalaxyに乗り換えたのではとネット上で話題に
2026年夏公開予定の映画「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」の予告編で、主人公のスパイダーマンことピーター・パーカーが折りたたみ式のスマートフォンを使っている様子が映し出されました。このスマートフォンがSamsungの折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Flip」シリーズに見えたということから、「ソニー・ピクチャーズ提供の映画でSamsungのスマートフォンを使うのか」とネット上で話題になりました。
https://www.reddit.com/r/shittymoviedetails/comments/1rxfgz1/in_spider_man_brand_new_day_2026_peter_uses_a/
Why is Spider-Man using a Z Flip instead of an Xperia? Is Sony stupid? : r/SonyXperia
https://www.reddit.com/r/SonyXperia/comments/1ryrxr3/why_is_spiderman_using_a_z_flip_instead_of_an/
Xperia Flip Phone? : r/SonyXperia
https://www.reddit.com/r/SonyXperia/comments/1rx63ow/xperia_flip_phone/
「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」の予告編は以下から視聴可能。冒頭に折りたたみ式のスマートフォンが登場します。
【全世界初解禁！】待望の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編 ＜７月３１日（金）日米同時公開決定！＞ - YouTube
登場シーンは短く、本当にGalaxy Z Flipであるかどうかは不明ですが、ネットユーザーはGalaxy Z Flipと決めつけて大盛り上がり。
「Samsungは製品の露出のためにかなりの金額を支払ったんだろうね」といったコメントや、「劇中でパーカーが貧乏な理由は最低でも1100ドル(約17万5000円)するGalaxy Z Flip 7を使っているからだ」というコメント、「映画の舞台であるアメリカではXperiaが販売されていないからでは」といったコメントが寄せられました。
Samsung特化型メディアのSamMobileは「Galaxy Z Flip 6かGalaxy Z Flip 7のどちらかである可能性が高く、目立つシルバーのカメラリングから判断すると、このデバイスはGalaxy Z Flip 6であると思われます。過去の映画ではスパイダーマンがXperiaを使用している姿がよく見られたため、Galaxyへの切り替えは注目に値するものです」と指摘しました。
映画を通じたマーケティングの事例はいくつかあり、2015年には映画「007」シリーズでソニーとSamsungが宣伝を打診したと伝えられたことがあります。
ジェームズ・ボンドに映画の中で新製品を使わせるためにソニーとSamsungが数億円単位の謝礼を用意 - GIGAZINE
「iPhone」を展開するAppleには、悪役に自社製品を使わせてはならないとする「悪役禁止条項」が存在するとウワサされています。
Appleの「悪役禁止条項」とは一体何か？ - GIGAZINE
「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」は2026年7月31日に日米同時公開予定です。