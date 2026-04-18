退職を決めたあと、職場との関係は少しずつ変化していきます。それまで言えなかったことが、ふとした瞬間に口をついて出ることもあります。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職を決めたことで“言葉の重み”が変わったエピソードです。最後まで、こんなこと言ってくるなら……。これまでとは違う空気の中で、ある一言が印象的に響きます。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった退職クイズ