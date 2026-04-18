車の査定は、基本的には無料でできます。ただし、依頼先によっては有料になる場合もあるので気を付けましょう。本記事では、査定が有料になるケースやシミュレーションなどで「だいたいの査定額」を知る方法、愛車を高く売るためのポイントなどを解説します。【写真】無料でだいたいの査定額を知るためには…車の査定は無料の場合が多い車の査定は、無料で実施してもらえる場合が多いです。特に、以下の2つのお店では基本的に査定