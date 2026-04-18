車の査定は、基本的には無料でできます。ただし、依頼先によっては有料になる場合もあるので気を付けましょう。本記事では、査定が有料になるケースやシミュレーションなどで「だいたいの査定額」を知る方法、愛車を高く売るためのポイントなどを解説します。



【写真】無料でだいたいの査定額を知るためには…

車の査定は無料の場合が多い

車の査定は、無料で実施してもらえる場合が多いです。特に、以下の2つのお店では基本的に査定料がかかりません。



・車買取専門店

・中古車販売店



車買取専門店は、買い取った車を中古車オークションに出したり、海外輸出したりして利益を得ます。一方、中古車販売店は中古車オークションや海外輸出に加え、自社店舗で再販売も行って利益を得ます。



両者にとって、査定は販売する車を確保するための重要な機会です。そのため、基本的に査定が無料で行われています。



査定が有料になるケース

車買取専門店や中古車販売店の査定は基本的に無料ですが、例外的に費用がかかる場合もあります。また、他の業者で査定料が有料のケースもあります。



▽ケース（1）一部の出張査定



そもそも車の査定には、「持ち込み査定」と「出張査定」の2種類があります。



・持ち込み査定：お店に車を持ち込んで査定を受ける

・出張査定：自宅などに来てもらって査定を受ける



車買取専門店や中古車販売店の場合、出張査定であっても基本的に査定料は無料です。ただし、場合によっては出張費を請求されることがあります。この点は業者によって対応が異なるので、事前に確認しましょう。



▽ケース（2）一部のディーラー査定



ディーラーでは、新車購入の際にそれまで使っていた車を下取りしてもらえるのが一般的です。ただし、この下取り査定は有料で行われることが少なくありません。査定料の相場は5000円〜1万円程度です。



そもそもディーラーは新車を中心に販売しており、中古車の在庫確保を積極的に行う必要がありません。また、購入者も新車値引きに注力しがちで、下取り査定料の存在に気づかないことも多いです。



▽ケース（3）JAAIでの査定



JAAIとは「一般財団法人日本自動車査定協会」のことで、中古車の査定基準の管理や査定士の育成を行っている機関です。査定料が約7000円〜約1万2000円かかりますが、中立的な立場で車の適正価格を見極めてもらえます。以下のケースでは利用を検討しても良いでしょう。



・個人売買で車を適正価格で売りたい

・買取・下取り査定の金額が妥当か知りたい

・相続や財産分与で車の価値が知りたい

・事故による価値の低下の程度を知りたい



個人売買や買取・下取りで安く買い叩かれたくない場合、JAAIの有料査定は有効です。特に（1）高級車や希少価値の高い車、（2）カスタマイズ車、（3）修復歴車は業者によって査定額に幅が出やすいため、利用をお勧めします。



▽【注意】売却決定後はお金がかかる



査定料が無料でも、売却にあたっては以下のような費用がかかるのが一般的です。



・車の輸送費（不動車や車検切れの車）

・名義変更の代行手数料

・人件費などの雑費



多くの場合、名義変更は車を引き取る業者が行います。代行手数料の相場は数千円〜2万円程度です。基本的には、査定額から上記費用を差し引いた金額が売主に支払われます。



車の査定で個人情報は必要？

個人情報を提示しなくても、「だいたいの査定額」を知ることは可能です。一方、具体的・正確な査定額を知りたい場合は、以下の理由から個人情報の開示が必要です。



・正確な査定額の算出には実車確認が必要だから

・査定は買取・下取り交渉が前提だから



実車確認にあたっては、査定の日時や場所を売主と調整しなければいけません。予約なしで持ち込み査定をすることも不可能ではありませんが、この場合も今後の契約に向けて、お店から連絡先を尋ねられるでしょう。



無料でだいたいの査定額を知る方法

無料で「だいたいの査定額」を知りたい場合は、以下の4つの方法が考えられます。



▽方法（1）査定シミュレーション（リセールチェッカー）を使う



自動車メーカーや中古車販売店では、査定額がシミュレーションできるツールを用意している場合があります。たとえば、ガリバーでは以下の2タイプのシミュレーションを用意しています。



・リセールチェッカー「かんたん査定」

・リセールチェッカー「しっかり査定」



「しっかり査定」では、車検証の期限や車の型式情報が必要です。また、「しっかり査定」ではキズの有無を答える項目があります。一方、「かんたん査定」はメーカー・車種・年式だけで大まかな買取相場を示すものです。



※相場データが寡少又は相場データ異常値等、 正確な査定金額を算出できていない場合があります。また、修復歴がある場合など車両状態により実際の査定額とは異なる場合があります。上記サービスは、ガリバーが査定概算額の金額でお客様の車両を買取ることを保証するものでもありません。



▽方法（2）お店の買取実績を確認する



車買取専門店や中古車販売店の中には、自社の買取実績を公開しているところがあります。こうした買取実績を見れば、愛車と同じ車種・年式・走行距離の車がどれくらいで買い取られているかが分かります。



ガリバーでも、過去6カ月間の買取実績を買取相場として車種ごとに公開しています。買い取った車両の年式・走行距離に加えてボディカラー、買取時期、地域も公開していますので、参考にしてください。



▽方法（3）中古車販売価格から予測する



一般に、車の買取価格は「販売価格の約6〜7割が目安」といわれています。この割合を一つの目安に大よその査定額を予測するのも、一つの手段でしょう。



この方法では、年式やグレード、走行距離、オプション情報など、より愛車に近い条件の車を探すことができます。一方で、似た条件の車両検索には手間がかかります。



▽方法（4）イエローブックを参照する



イエローブックとは、中古車の卸売価格が記載されている冊子です。JAAIが毎月1日に発行しています。記載されている卸売価格を見れば、だいたいの査定額を予測できるでしょう。



JAAIのホームページから申込書をダウンロードし、郵送またはFAXで申込書を送付すると手に入ります。



車を高く売るポイントは？

ここでは、愛車をできるだけ高く売るためのポイントを5つご紹介します。



▽ポイント（1）事前に相場を把握する



これは「高く売却」というより「安く買い叩かれない」ための方法ですが、事前に愛車の買取相場は把握しておきましょう。前章でご紹介した買取実績などを確認しておけば、査定で相場より安い金額を提示された際に断ったり、交渉したりできます。



▽ポイント（2）下取りでなく買取を選ぶ



一般に、車の査定額は「下取りより買取の方が高くなりやすい」といわれています。ディーラーは新車販売が主な業務で、査定において他社と競合することがほとんどありません。また、購入者も新車値引きに注力しがちで、下取り価格への意識が薄れやすいです。



ディーラーに比べると、車買取専門店や中古車販売店は他社との競合が激しく、査定額も高く出しやすい傾向があります。



▽ポイント（3）2〜3社で比較する



売却にあたっては、やはり複数社で見積もりを取った方がより高く売れます。他の業者の見積書があれば、それをもとに査定額を交渉することも可能です。



ただし、何社も頼むと売主側の負担も増します。そのため、依頼先は2〜3社に留めた方が良いでしょう。



▽ポイント（4）大手の業者を利用する



大手の車買取専門店や中古車販売店は、販路の広さが強みです。日本で売れないような車を海外で売ったり、国内で販売する場合も中古車オークションや全国にある店舗での販売など手段を使い分けたりできます。2〜3社で比較する場合も、少なくとも1社は大手を入れた方が良いでしょう。



▽ポイント（5）走行距離が大台に乗る前に売る



ヒトはキリの良い数字に敏感で、「大台を超えるかどうか」で数字への印象が大きく変わります。そのため、走行距離が「5万km」「10万km」などキリの良い数字を迎える前の方が査定額も高くなる傾向があります。



この他にも、車を高く売るコツはいくつかあります。以下の記事でご紹介していますので、併せて参考にしてください。



納得のいく方法で早めに査定を

車の査定は基本的に無料で受けられるので、気軽に査定を依頼してみると良いでしょう。ただし、車の価値は日ごとに下がっていきます。



以下の記事も参考に納得のいく査定方法を探し、早めに査定を受けてみてください。



（まいどなニュース／norico）