「担任で良かった」と言われて、また泣いた―鹿児島・高山中学校、新人教師の卒業式 「何もみんなはしてない。勝手に私がいつも泣いてるんだけど」――そう苦笑いしながらも、また目を潤ませる。 鹿児島県肝付町の高山中学校で3年2組の担任を務める竹之内玲教諭（25）は、生徒から「行事ごとに泣いている」と言われるほどの涙もろさで知られる。 この春、89人が巣立った卒業式に密着した。 「卒業してほしく