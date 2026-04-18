世界情勢の不透明感が増すなか、どうやって資産を守ればいいのか。ファイナンシャルプランナーの高橋成壽さんは「日銀の利上げとイラン情勢の緊迫という『利下げ・平和』の前提が崩れた今、本当の意味での資産分散を実現するために見直しをするべきだ」という――。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■2026年、プロ投資家は何を買う？2026年2月28日、アメリカとイスラエルがイランを攻撃