女性、高卒、二等陸士出身という異例の経歴ながら、陸上自衛隊の幹部にまで昇りつめた有薗光代氏。そんな彼女をある日突然、襲ったのは、「夫の余命宣告」という試練だった……。初の著書『セルフスタータ― 自分で自分を動かすスキル』で注目の有薗氏が、当時の記憶を振り返りながら、「予期せぬ不幸」に直面したときに心折れないための心がまえを伝授する。歩みを止めることこそ最大のリスク戦争、事故、喪失――。誰もが、予期