クマによる人身被害・死亡事故がともに過去最多を記録した昨年度に続き、今春も各地でクマの目撃情報が出始めている。全国有数のツキノワグマの生息地に73歳の老ハンターを訪ねると、個体数や餌不足の実態について語った。ノンフィクションライターの中村計氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の前編】【写真】猟銃を構える田村茂氏。狩猟は「唯一の道楽だ」と語る「撮っていいぞ」意を決し、写真を撮ってもいいかと尋ね