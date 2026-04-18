「母親に別れろって言われたから別れよう」女子トークで沸く投稿サイト「ガールズちゃんねる」の、「元カレに言われた衝撃的な一言」には、さまざまなワードが上がっている。「男を好きになっちゃった」「今までのデート代返せ」「大事にされるように頑張れよ」なかなかのクズ、オレ様的発言が飛び交う中、「母親に別れろって言われたから別れよう」という発言については、808の同意とともにカレ母に対するモヤモヤした体験談が上