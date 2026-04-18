「よく稼ぎ、よく遊べ」がモットー私の仕事は調教師。馬主から馬を預かり、レースに出走させて賞金を稼ぐことを生業としている。よく稼ぎ、よく遊べ。それが私のモットーだ。仕事が充実していればこそ、遊んだときも心から楽しめる。だから、少しでも多くの賞金を獲得するために日々全力を尽くしている。昨年11月に日本馬として史上初めて米ブリーダーズカップクラシックを優勝し、世界一のダート馬となったフォーエバーヤングは、