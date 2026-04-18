●コア層ランキングでは日テレ勢が健闘 春の新番組と新ドラマが出そろった4月第2週、REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(4月6日〜12日)では各局の現在地が色濃く表れた。個人全体・コア視聴層の両ランキングでTBSが存在感を放つ一方、日本テレビもバラエティとアニメで上位に食い込む健闘。中でも注目は、堤真一主演の日曜劇場『GIFT』(TBS)。車いすラグビーを題材にした初回が、視聴者の高い関