大阪桐蔭OBの生島峰至さんが語る…右投げ左打ちの“落とし穴”右投げの選手が右打ちから左打ちに変えることは、「足を活かす」などの理由でよく見られる選択だ。しかし、安易な転向は選手の可能性を逆に狭めることもある。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち、甲子園に2度出場。現在はベースボールアドバイザーとして子どもたちを指導する生島峰至さんは自身の経験から、左打ちへの挑戦や打撃向上のヒントを語る。左打ちに変