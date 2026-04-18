大阪桐蔭OBの生島峰至さんが語る…右投げ左打ちの“落とし穴”

右投げの選手が右打ちから左打ちに変えることは、「足を活かす」などの理由でよく見られる選択だ。しかし、安易な転向は選手の可能性を逆に狭めることもある。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放ち、甲子園に2度出場。現在はベースボールアドバイザーとして子どもたちを指導する生島峰至さんは自身の経験から、左打ちへの挑戦や打撃向上のヒントを語る。

左打ちに変えるメリットはあるが、始める年齢が遅いほど多くの練習量が必要になる。生島さんは「右と左でスイングの出力が違い過ぎるなら、右打者としての可能性を広げた方がいい」と指摘する。野球ができる時間は短く、左打ちに変えることが必ずしも成功に繋がるとは限らない。右打者として欠点があるなら、それを克服する時間に費やした方がいいという。

自身も右投げ左打ちだった生島さんは高校時代、逆方向へ強い打球を飛ばせず、ボールを捉えるポイントが前になる“走り打ち”のような打ち方に悩んでいた。改善のため取り組んだのが、強く引っ張ることだった。体が開いた状態で打ちにいくのではなく、「外角のボールはセンター、真ん中は強く引っ張る」と、打球方向を設定しながら修正に努めた。

同級生には中田翔（元日本ハム、巨人、中日）、岡田雅利（元西武）ら逆方向にも本塁打を打てる打者が多かった。生島さんも「反対方向に強い打球を打てないと、高いレベルで野球を続けることはできない」と練習を重ね、押し手である“左手の使い方”が重要だと気づいた。ボールの勢いに負けない強いスイングを実現させるため、「左手の押し込み」を強化した。

流す打ち方は「打撃の最終手段」…引っ張れる左打者に多くのメリット

現在、自身が運営する野球スクールでも、小学生から中学生に上がる時期の選手には、引っ張る打撃を身につけるように伝えている。打撃練習で逆方向に綺麗に打てても、実戦ではファウルになることが多い。外角球に対してただ流す感覚を持つのではなく、練習では引っ張りやセンターに飛ばす意識が重要になる。

「反対方向に流す打ち方は、打撃の中の最終手段だと思ってほしい。バッティング練習で綺麗に逆方向に打てても、生きたボールを投げてくる試合ではファウルになってしまう。僕自身、社会人時代に監督からそのように指導を受け、それが分かりました。カテゴリーが上がるにつれ、引っ張れない打者は苦労していくと思います」

左打者が引っ張る打球を打てるようになれば、単打で一塁走者を三塁に進めたり、内野ゴロが進塁打になったり実戦でのメリットは大きい。「（走者一塁で）一、二塁間を抜ければ一、三塁が作れる。走者が二塁なら（引っ張った内野ゴロで）進塁打にもなる。左打者が引っ張るメリットは大きい」。左打者が引っ張れると首脳陣の戦術も変わり、試合での活躍の場は広がっていくはずだ。

生島さんは、5月18日に開催されるオンラインイベント「右投げ左打ち選手のための打撃講座」に講師として出演予定。現役時代やスクールでの実体験をもとに、選手や指導者にアドバイスを送る。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）