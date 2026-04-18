次回4月22日（水）よる10時 第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。本作に、一ノ瀬美空（乃木坂46）のゲスト出演が決定！果たしてどんな役で登場するのか？詳細は追って明らかに。一ノ瀬は地上波ドラマ初出演となる。＜一ノ瀬美空（乃木坂46） コメント＞ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです。地上波のドラ