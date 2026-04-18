岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第1話が17日に放送され、急展開のラストを迎えると、ネット上には「めっちゃ気になる」「ドキドキする終わり方」「継続視聴確定」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】警察官になり警部へと出世した弟・稔（染谷将太）本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにも