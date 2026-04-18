2018年3月、滋賀県守山市の河川敷で、頭部や手足のない女性の遺体が発見された。遺体は近くに住む58歳の母親で、同居する娘・あかりが死体遺棄などの容疑で逮捕され、その後殺人罪でも起訴された。9年間浪人し医学部を目指していた娘と母の異常なほど密接な関係の裏に何があったのか。【衝撃画像】血痕がポタポタと落ちていた…“医学部9浪”の娘が母親を刺してバラバラに解体した“事件現場”を見る2022年の刊行から累計22万