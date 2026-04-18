哲学者・千葉雅也さん『センスの哲学』が2024年4月の刊行以来、ロングセラーとなり、累計部数10万部を突破した。『勉強の哲学』（文春文庫）、『現代思想入門』（講談社現代新書）に連なる哲学三部作のラストを飾る一冊であり、新帯に寄せられた村上信五さんの推薦文「センスってリズムなんや！？」とあるように、「リズム」を手がかりにセンスとは何かを語っている。【写真】この記事の写真を見る（4枚）10万部突破を記念して