プロ野球パ・リーグは17日、3試合が行われました。ソフトバンクを1ゲーム差で追うオリックスは初回に宗佑磨選手が先制のホームラン。2回には太田椋選手が3ランを放つなど5点を加え序盤からリードを奪います。先発の郄島泰都投手が6回2失点にまとめ勝利し、オリックスがゲーム差なしの首位に並びました。3位の楽天は両チーム無得点で迎えた延長11回、ロッテの坂本光士郎投手を攻め、2アウト3塁を作ると村林一輝選手がレフトへ