苦しいチーム状況でも熱き投球を続ける大野(C)産経新聞社「俺が行きます」――自ら直訴したマウンドで見せた男気今年に球団創設90周年を迎えた中日。だが、ここまでのレギュラーシーズンはうまくいっているとは言い難い。開幕6カードで勝ち越しなし。わずか4勝しか挙げられず、リーグ最下位に沈んでいる。いまだ開幕して約3週間とはいえ、どうしても「勝利」への思いは募るばかり。そんな数少ない1勝、チーム初勝利を届けたの