なぜ大野雄大は愛されるのか？　「生え抜きのドラ1」という価値以上に人々を惹きつける逆境を跳ね返す不屈の姿勢【中日】

苦しいチーム状況でも熱き投球を続ける大野(C)産経新聞社

「俺が行きます」――自ら直訴したマウンドで見せた男気

今年に球団創設90周年を迎えた中日。だが、ここまでのレギュラーシーズンはうまくいっているとは言い難い。開幕6カードで勝ち越しなし。わずか4勝しか挙げられず、リーグ最下位に沈んでいる。

いまだ開幕して約3週間とはいえ、どうしても「勝利」への思いは募るばかり。そんな数少ない1勝、チーム初勝利を届けたのが、37歳である大野雄大の左腕だった。

【動画】大野が9回1失点の力投、頼れる連敗ストッパーだ

4月2日の巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）で、大野は今季初登板を1失点完投勝利で飾った。序盤からボールにキレがあり、打たれたヒットは4本で、与四球はゼロ。9回に失った1点は味方の失策によるもので、自責点もなかった。

お立ち台で大野は「まさか開幕5連敗で回ってくるとは……ほんまにちょっと頼むわ」と、冗談を交えながら笑顔で対応。対照的にマウンド上ではコーチに「俺が行きます」と続投を直訴し、一人で投げ切った。まさに、男気の塊のようなパフォーマンスだった。

竜党の中でも大野を推す声は多い。それは単に生え抜きのドラフト1位というプレミアな価値が付随するから、もしくは長くチームでプレーするベテランだから、というだけではない。愛される理由がしっかりとある。

筆者は大野が歩んだプロとしての人生、その浮き沈みの激しく、紆余曲折を経たキャリアが人々の心を惹きつけると思うのだ。

世代屈指の剛腕として、2010年ドラフト1位で中日に入団。佛教大時代から150キロ超の速球で打者を圧倒する一方、腕をぶん回すような独特な投球フォームは、肩に大きな負担がかかり、春先は左肩のリハビリに時間を費やし、苦労を重ねた。秋口にようやく訪れた1軍デビューのマウンドが、優勝マジック「1」で迎えた巨人戦だったのも興味深い。

13〜15年で3年連続2桁勝利を挙げ、「エース」としての立場を確立した大野だったが、18年にまさかのシーズン未勝利。前年も開幕からなかなか勝てず、初勝利が6月に敵地ZOZOマリンで行われたロッテとの交流戦にずれ込んでいた（この時の涙のインタビューは今も田島慎二コーチのイジリとともに語り継がれる）。